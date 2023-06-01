京都府南丹市で行方不明になっていた男児が山林で遺体で見つかった事件で、京都府警は男児の父親を死体遺棄容疑で逮捕しました。【映像】京都・南丹市での家宅捜索警察によりますと、京都府南丹市に住む安達結希さん（11）は、先月23日朝に行方不明になり、13日、市内の山林で遺体でみつかりました。警察は15日朝から安達さんの自宅の捜索を行うとともに、父親から事情を聞いていて、捜査関係者によりますと、事件への関与を