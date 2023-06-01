アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席に対し、イランへの武器供与をやめるよう求める書簡を送ったことを明らかにしました。トランプ大統領：私が送付した書簡に習近平主席は返事をしてきた。というのも、中国がイランに武器を供与していると聞いていたからだ。実際、あちこちでそう報じられているだろう、中国がイランに供与していると。そこで私は、それをやめるように彼に書簡を書いた。トランプ大統領は15日に公開さ