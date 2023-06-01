NY株式15日（NY時間12:09）（日本時間01:09） ダウ平均48310.82（-225.17-0.46%） ナスダック23901.15（+262.07+1.11%） CME日経平均先物58455（大証終比：+95+0.16%） 欧州株式15日GMT16:09 英FT100 10559.58（-49.48-0.47%） 独DAX 24066.70（+22.48+0.09%） 仏CAC40 8274.57（-53.29-0.64%） 米国債利回り 2年債 3.778（+0.033） 10年債 4.291（+0.044） 30年債 4.