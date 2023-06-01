先ほどから円高の動きが強まっており、ドル円は１５９円台から１５８．８０円近辺に急速に下落している。ワシントンを訪問中の片山財務相の発言に反応しているようだ。財務相は「必要ならば断固たる措置も取る」と述べた。これまでよりも１段強いトーンではある。 USD/JPY158.84EUR/JPY187.44 GBP/JPY215.59AUD/JPY113.85 MINKABU PRESS編集部野沢卓美