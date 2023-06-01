◇ナ・リーグドジャース2ー1メッツ（2026年4月14日ロサンゼルス）【森繁和視点】ドジャース・山本は初回先頭のリンドアにいきなり一発を浴びた。2ボールからストライクを取りにいった直球を狙われたが、この反省が好投につながったと思う。早いカウントから打ってくる打線に対し「簡単にストライクを取りにいってはいけない」と慎重かつ丁寧に投げた。失点後はほぼ完璧な内容。相手先発マクリーンともども非常にテンポが