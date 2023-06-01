◇ア・リーグホワイトソックス 5―8 レイズ（2026年4月14日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は14日（日本時間15日）、レイズ戦の9回に9試合ぶりのアーチとなる5号2ランを放った。現地時間でこの日は、故郷を襲った熊本地震から10年という一日。地震発生当時は高校2年生で、プロ入り後は復興支援活動を精力的に行ってきた。「4・14」通算3本目の鎮魂の一振りは、厳しいメジャーの世界へ適応する兆しを示す