◇インターリーグブルージェイズ 9―7 ブルワーズ（2026年4月14日ミルウォーキー）ブルージェイズ・岡本が4試合ぶりの安打、10試合ぶりの打点で勝利に貢献した。7回1死で遊撃の右へのゴロでヘルメットを飛ばしながら激走。内野安打をもぎ取った。1点を追う9回無死二、三塁では同点の左前適時打を放ち「打てて良かった。前に飛ばせば点が入るかなと思っていた。食らいついていった」と振り返った。打順が7番に下がったが