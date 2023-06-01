右腕の疲労で15日間の負傷者リスト入りしたアストロズ・今井について、ジョー・イスパーダ監督が「検査で肩と腕の損傷は見られなかった」と明かした。今後は腕の筋力を戻すことに重点を置くという。今井は現地メディアの取材に応じ、右腕の疲労の原因について「（大リーグのやり方に）慣れていないというところ。移動もチームに（全試合で）同行したりとか、自分が思った以上に苦労している」などと話した。