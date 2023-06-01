◇ア・リーグレッドソックス0ー6ツインズ（2026年4月14日ミネアポリス）レッドソックス・吉田が「3番・DH」で4試合ぶりに出場し、今季2度目のマルチ安打で出場4試合連続安打をマークした。初回2死から右前打。6回1死では左前打と左右に打ち分けた。出番は限られているが、打率・304で出塁率5割。しかし打線はつながらず、地区最下位と苦しむチームは6安打で零敗を喫した。アレックス・コーラ監督は「厳しい状況だが明日