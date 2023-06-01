◇ナ・リーグドジャース2ー1メッツ（2026年4月14日ロサンゼルス）ドジャースの大谷が1―1の8回1死二塁で敬遠され、昨季からの連続試合出塁を球団単独4位の「48」に伸ばした。続く2番タッカーが左前に決勝打を放ち、試合時間わずか2時間3分の投手戦に競り勝った。3月のWBC決勝で米国代表の先発を務めたマクリーンの最速98・4マイル（約158キロ）の直球と多彩な変化球に手を焼き、1打席目から左飛、遊ゴロ、左飛と凡退。12