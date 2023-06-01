◇ナ・リーグカブス10ー4フィリーズ（2026年4月14日フィラデルフィア）カブス・鈴木の安打が守護神の休養につながった。7―4の9回先頭で内角スライダーに詰まりながらも右前打。その後の7番ケリーの3ランを呼び込んだ。ブルペンではWBCで優勝したベネズエラ代表でも活躍した抑えのパレンシアが一度は準備をしたが、6点差となったことで登板せず。クレイグ・カウンセル監督は「代わりの投手を投げさせることができたのは