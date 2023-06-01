アメリカのトランプ政権のベッセント財務長官が来月、日本への訪問を調整していることが分かりました。片山財務大臣と赤沢経済産業大臣との会談を検討しています。外交関係者によりますと、アメリカのベッセント財務長官は、5月14日・15日に予定されているトランプ大統領の中国訪問に同行するのにあわせて、その前後のいずれかで日本を訪問する調整に入りました。片山財務大臣と、赤沢経済産業大臣と会談することを検討していて、