トルコ南東部の中学校で15日、生徒が銃を無差別に発砲し、9人が死亡しました。トルコでは、前日にも別の学校で銃乱射事件が起きたばかりでした。ロイター通信によりますと、トルコ南東部の中学校で15日、10代の生徒が銃を発砲し、子ども8人を含む9人が死亡し、13人がケガをしました。このうち6人は重体だということです。銃を撃ったのはこの学校の生徒で、銃をかばんに隠して持ち込み、教室で無差別に発砲したということです。銃を