京都府南丹市で行方不明となっていた安達結希さんが遺体で見つかった事件で、警察は先ほど、安達さんの父親を、死体遺棄の疑いで逮捕しました。この事件をめぐっては警察が15日、安達結希さんの自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索していました。