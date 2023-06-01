NY株式15日（NY時間11:37）（日本時間00:37） ダウ平均48340.80（-195.19-0.40%） ナスダック23862.56（+223.48+0.95%） CME日経平均先物58485（大証終比：+125+0.21%） 欧州株式15日GMT15:37 英FT100 10573.30（-35.76-0.34%） 独DAX 24066.70（+22.48+0.09%） 仏CAC40 8274.76（-53.10-0.64%） 米国債利回り 2年債 3.776（+0.031） 10年債 4.283（+0.036） 30年債 4