ナーゲル独連銀総裁の発言が伝わっており、ＥＣＢは基本シナリオと悪化シナリオの間にあるとの認識を示した。 ・ＥＣＢは基本シナリオと悪化シナリオの間にある。 ・イラン紛争の影響でユーロ圏経済はより厳しいシナリオ寄りにシフト。 ・状況は非常に不透明。 ・ＥＣＢはあらゆる選択肢を維持する必要。