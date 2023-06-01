プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アジの青のりフライ」 「セロリの菜飯」 「玉ネギのステーキ」 の全3品。 魚と野菜をバランスよく食べられるヘルシーなおうちごはん。【主菜】アジの青のりフライ 青のりの香りがアジとマッチ。ソースもいいですが、ポン酢しょうゆでいただくのもお勧めです。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：388Kcal レシピ制作：おうちごはん研究家、