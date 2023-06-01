第11管区海上保安本部（那覇）は15日、沖縄県・石垣島北方約75キロの排他的経済水域（EEZ）で、中国の海洋調査船がワイヤのような物を海中に延ばしているのを確認した。海保の巡視船が、事前の同意がない調査の疑いがあるとして中止を要求した。3月30日、同県・尖閣諸島周辺のEEZで別の中国船による同様の行動が確認されている。