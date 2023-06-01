「木からお酒をつくる」という世界初の取り組みで、森林資源の価値向上を提案です。グラスに注がれる琥珀（こはく）色のお酒。その原材料は木材。森林総合研究所微生物工学研究室・大塚祐一郎さん：この長い人類の歴史のなかで、今になって初めて造られるまったく新しいお酒。食べたり飲んだりすることがほとんどなかった木を実際に飲んで五感で感じてもらえるようになる。微生物の研究者が生み出した世界初、木材を直接発酵させ