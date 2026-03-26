春・夏へ向けて洋服を新調するなら、コーデに抜け感を与えトレンド感アップも狙える「透かし編みアイテム」がおすすめです。トレンドのレイヤードスタイルが簡単に完成するのも魅力的。今回は【GU（ジーユー）】から、上品さも可愛さも備わった透かし編みアイテムをご紹介します。ボックスシルエットでデイリー使いしやすいシャツと、フェミニンな着こなしを楽しめるキャミチュニックが登場。スタッ