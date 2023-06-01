京都府南丹市で行方不明になっていた安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、警察が結希さんの父親の逮捕状を請求することが捜査関係者への取材で分かった。父親は警察の調べに対し、事件への関与をほのめかす供述をしているという。【映像】京都・南丹市での家宅捜索ABEMANEWSでは元警視庁捜査一課の高野敦氏に辻歩キャスターが話を聞いた。まず、逮捕状を請求することについて、高野氏は、関与をほのめかす供述だ