三重県内に住む20代の男性が「はしか」に感染していたことが分かりました。三重県での「はしか」の感染は2026年で初めてです。 【写真を見る】三重県内でことし初の「はしか」鈴鹿市に住む20代の男性が15日に感染確認インドから帰国後に発症 県によりますと、「はしか」への感染が確認されたのは、鈴鹿市に住む20代の男性で、4月3日にインドから帰国していました。 男性は帰国した3日以降に発熱や下痢などの症状があり、4月