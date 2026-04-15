安逹結希さん死体遺棄事件で、捜査関係者によると、父親が関与をほのめかす発言をしていることがわかりました。京都府警・南丹署から中継で最新情報をお伝えします。■結希さん父親の逮捕状請求へ山中真アナウンサー:南丹警察署前です。この30分の間にも警察車両とみられる車両の出入りが何度かありまして、静かな街に緊迫した空気が急に漂い始めました。お伝えしている通り、安達結希さんの父親に逮捕状を請求する方針が固まった