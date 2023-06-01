「ファーム中地区・西武３−２ＤｅＮＡ」（１５日、カーミニークフィールド）今季限りで現役引退を発表している西武の栗山巧外野手が２軍で打率・４３８と存在感を見せている。ＤｅＮＡ戦に「４番・ＤＨ」で先発。初回２死一塁は内角寄りの１４９キロの直球をコンパクトなスイングで左前にはじき返した。３回１死一、二塁は三遊間を破る左前打。これで２軍では１６打数７安打と絶好調だ。西武一筋で通算２１５０安打を放っ