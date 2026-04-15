安逹結希さん死体遺棄事件で家宅捜索が続く京都府南丹市の自宅前から最新情報をお伝えします。こちらは、15日朝から家宅捜索が行われた結希さんの自宅です。15日朝、こちらから父親が任意同行されました。午後10時半ごろです、警察のものと思われる車両が結希さんの自宅のあたりに入っていきました。父親の逮捕状を請求する方針を固めたという速報から15分ぐらい経った後に、車両が2台入っていきました。そして、警察官はそれまで