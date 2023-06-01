NY株式15日（NY時間11:03）（日本時間00:03） ダウ平均48335.15（-200.84-0.41%） ナスダック23863.73（+224.65+0.95%） CME日経平均先物58425（大証終比：+65+0.11%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は下げに転じているものの、ＩＴ・ハイテク株への買いは続いており、ナスダックは上昇を維持している。ダウ平均については産業や素材、ヘルスケアが下げており、指数を圧迫している模様。 ただ