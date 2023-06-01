赤色灯15日午後8時20分ごろ、茨城県下妻市小島の県道で、乗用車と歩行者の事故があったとの119番があった。下妻署によると、はねられた歩行者2人が病院に搬送され、60代ぐらいの男性の死亡が確認された。60代ぐらいの女性は意識不明の重体という。同署は自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、乗用車を運転していた同市の会社員渡辺純也容疑者（32）を現行犯逮捕した。現場は横断歩道のない車道上という。