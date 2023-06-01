ハイデイ日高からの発表です。【映像】ハイデイ日高のHP「一部テレビ報道に対するご説明このたび、4 月13 日放送のテレビ東京「ワールドビジネスサテライト」内における当社社長の発言につきまして、一部に日本人労働者を軽視しているかのように受け取られかねない表現があり、ご不快な思いをされた方やご懸念をお持ちになった方がいらっしゃることにつき、深くお詫び申し上げます。当該発言は、人材確保においてより広い視野で考