国会の全ての党派と衆参両院の議長らが参加して、安定的な皇位継承に関する全体会議が開かれました。約1年ぶりに開かれた会議には、中道改革連合とチームみらいが初めて参加しました。各党派は、皇族数確保に向けたそれぞれの統一見解を表明しましたが、中道は党内の意見集約ができておらず、衆議院の森議長は中道に対し1カ月後に開く次の会議までに党の見解をまとめるよう申し入れました。皇族数の確保に向けては、「女性皇族が結