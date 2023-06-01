京都・南丹市で行方不明となっていた安達結希くんが遺体で見つかり、警察が死体遺棄の疑いで捜査を続けていた中、15日夜、任意で事情を聞いていた父親が、死体遺棄への関与を認める供述をしていることが分かりました。15日に新たに分かったことや、警察の動きについて改めて整理していきます。◇警察によりますと、結希くんが行方不明になったとされるのが、小学校。その後、遺体が2キロほど離れた山林で発見されました。そ