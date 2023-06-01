交際相手の首を絞め、殺害しようとしたとして男（27）が逮捕されました。 【写真を見る】交際相手の女性の首を腕で締め上げる複数回締め上げる… 殺人未遂の疑いで男（27）を逮捕 女性は目や首に全治2週間のけが 名古屋 逮捕されたのは名古屋市南区の職業不詳、富永啓悟容疑者（27）です。警察によりますと、富永容疑者は今月5日、東区のマンションの一室で、交際していた女性（27）の首を腕で複数回締め上げるなどして、殺害し