サッカーのU―20（20歳以下）女子アジア・カップは15日、バンコク近郊で準決勝が行われ、日本は中国に2―0で勝った。板村（フェイエノールト）の先制点などで前半に2点を奪った。18日の決勝で北朝鮮と対戦する。もう1試合は北朝鮮が韓国を3―0で下した。（共同）