安逹結希さんの父親が死体遺棄の関与を認め、警察は父親の逮捕状を請求しました。ここまでの動きについて最新情報をまとめました。行方不明になっていた京都府南丹市園部町の小学生・安達結希さん（11）。先月23日の午前8時ごろに父親が学校のそばの駐車場まで送り届けたのを最後に行方が分からなくなったとされていて、警察などが、のべおよそ1500人態勢で捜索。13日、山林で遺体で発見されました。警察は朝から父親から事情を聞