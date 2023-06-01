【Amazon：LG モニター】 期間：4月16日0時～4月29日23時59分 「UltraGear」（27GS95QE-B） Amazonにて、LGのモニターが特別価格で販売されている。期間は4月29日23時59分まで。 今回、WQHD（2,560×1,440）の解像度で、リフレッシュレート240Hz、応答速度0.03ms（GTG）に対応する有機ELパネルを搭載した26.5インチゲーミングモニター「UltraGear」（2