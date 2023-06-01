【Amazon：ミニPC「OmniOne 5.7」 セール】 セール期間：4月16日0時～4月24日23時59分 Amazonにて、ミニPC「OmniOne 5.7」がセール価格で販売されている。セール期間は4月24日23時59分まで。 本製品は、ディスプレイと独立バッテリーを本体に内蔵したポケット型ミニPC。5.7インチ HD（720×1280）タッチスクリーンを搭載し、マルチタッチ操作に対