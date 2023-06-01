【Amazon：Edifierゲーミングスピーカー セール】 セール期間：4月16日0時～4月29日23時59分 「Edifier G2000」 Amazonにて、Edifierのゲーミングスピーカーがセール価格で販売されている。セール期間は4月29日23時59分まで。 期間中は、最大出力32Wのゲーミングスピーカー「G2000」や、コンパクトな