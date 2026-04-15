米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油-91.3万（4億6380万） ガソリン-632.8万（2億3294万） 留出油 -312.2万（1億1156万） （クッシング地区） 原油-172.7万（2976万） ＊（）は在庫総量