【ローマ＝倉茂由美子、ベルリン＝工藤彩香】欧州各国の右派が、イラン攻撃に突き進み、攻撃停止を訴えるローマ教皇レオ１４世まで批判する米国のトランプ大統領と距離を置き始めている。トランプ氏が支援したハンガリーのビクトル・オルバン首相が議会選挙で敗れたことで、「トランプ離れ」が更に加速しそうな情勢だ。「教皇はカトリック教会の長であり、平和を訴え、あらゆる戦争を非難するのは当然だ」。イタリアのメローニ