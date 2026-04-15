サントリーホールディングスが第一三共ヘルスケアを買収します。第一三共ヘルスケアは、解熱鎮痛薬の「ロキソニン」や総合かぜ薬「ルル」などを手掛けていて、サントリーは買収によって処方箋なしで購入できる一般用医薬品の分野に参入することになります。買収額は2465億円で、健康志向の高まりを背景に国内で酒類市場が伸び悩む中、健康関連の事業を強化する狙いとみられます。競合のキリンホールディングスも健康分野への投資を