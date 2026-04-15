AFCチャンピオンズリーグ2準決勝のセカンドレグが15日に行われ、ガンバ大阪（日本）はバンコク・ユナイテッド（タイ）と対戦した。先週にホームで行われたファーストレグでは、中谷進之介の退場も響く形で0−1の敗戦を喫したG大阪。さらに、直近のリーグ戦ではセレッソ大阪との大阪ダービーで同じく0−1の敗戦。厳しい状況で逆転を目指すアウェイ開催の第2戦に臨んだ。その前回対戦からは先発3人を変更。出場停止の中谷の代役