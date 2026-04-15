ファイナル進出をかけた一戦だ。井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月15日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準決勝で中国と対戦した。立ち上がりからポゼッションで優位に立つヤングなでしこは５分、さっそく先手を取る。高い位置でボールを奪った流れから、福島望愛の丁寧なパスをボックス内で受けた板村真央が確実にフィニッシュした。 先制後は、中国に攻め込まれる場面もあったが、GK岩崎