南丹署前です。この30分の間にも警察車両とみられる車の出入りが何度かあり、静かな町に緊迫した空気が急に漂いました。 【写真を見る】【速報】父親が死体遺棄の関与認める供述安達結希さん父親の逮捕状を請求京都・南丹市【山中真MBS解説委員の現場リポート】 お伝えしている通り、安達結希さんの父親の逮捕状を請求する方針が固まったということです。 15日朝から父親に任意で話を聞いていたか 署から車で20分ほ