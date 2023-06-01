1989（平成元）年4月16日、オリックスのブーマーが西宮球場での日本ハム戦で、プロ野球新記録となる開幕から5試合連続本塁打を放った。「今ならどんな球が来ても打てそうな気がする」と話したブーマーは、大好きなビールを控えてオフの減量に成功し、動きが良くなった。この年は首位打者と打点王の2冠に輝いた。