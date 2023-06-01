東京電力は１６日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機（出力１３５・６万キロ・ワット）の営業運転を約１４年ぶりに開始する予定だ。今年１月に再稼働した後、トラブルが相次いだため２度にわたり延期され、当初予定から約２か月遅れとなった。計画では、東電は１６日に営業運転前の最終検査「総合負荷性能検査」を実施。原子炉の圧力や水位、蒸気の量などを記録し、設備全体が正常に機能しているかをチェックする。原子力