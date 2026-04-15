卓球の「ノジマＴリーグ」は１５日、２６―２７年シーズンの日程を発表した。現行通り男女各６チームが参戦し、ともに７月２５日に初の海外開催となる台湾で開幕。来年３月までに各チーム、ホーム１２、アウェー１２、セントラル１の計２５試合を戦い、プレーオフ（日程、場所は未定）進出チームを決める。７月２５日の開幕戦は、台湾の新竹県立体育館で行われ、男子は２５―２６年季王者の東京と同３位の彩たま、女子は２５―