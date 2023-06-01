3人組グループ・Number_iの神宮寺勇太が、池田模範堂「ムヒ」の湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」のイメージキャラクターに就任し、17日から放映される新テレビCM「効果の部屋速攻ステロイド」篇に出演する。【写真】メイキングカットも到着！やわらかい表情の神宮寺勇太CMでは、紺色のシックなスーツに身を包んだ神宮寺が、ムヒベタV液の「青」の世界観を背景に、クールかつスマートな演技を披露し、ムヒベタの新登場を伝え