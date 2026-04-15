安達結希（ゆき）君（１１）が通っていた市立園部小では、事件を受けて児童の安全対策やケアに力を入れている。同小は、遺体発見翌日の１４日は臨時休校としたが、１５日から授業を再開した。市教育委員会によると、１７日まで午前だけの短縮授業とし、登下校は警察官やボランティアらが見守る。普段は１人のスクールカウンセラーを２人に増員。勤務日数も週１日から４日に増やし、必要な児童らと面談してサポートする。ま