元駐イラン大使の斉藤貢氏と軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏が１５日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とイランの戦闘終結に向けた協議再開の可能性について議論した。斉藤氏はイラン側の対応について、「いま交渉に入ると、米国の海上封鎖に屈服したと国内に映る」と指摘し、再協議にすぐには応じないとの見方を示した。黒井氏は、イランはこれ以上の戦闘継続を避けようとしていると分析し、「イランの中には実利