サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の下位大会、ACL2は15日、バンコクでホームアンドアウェー方式による準決勝の第2戦が行われ、G大阪は敵地でバンコク・ユナイテッド（タイ）に3―0で勝ち、2試合合計3―1として決勝進出を決めた。G大阪は前半に山下、ジェバリが得点して2点リードで折り返し、後半に食野が加点した。決勝は5月16日に予定されている。（共同）