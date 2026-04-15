お笑いコンビ・ノンスタイルの石田明が１４日付で自身のインスタグラムを更新。長女からの手紙が反響を呼んだ。「長女からの置き手紙。泣いちゃう」と投稿。公開された手紙には「とうちゃんへいつもおしごとがんばってるしおおさかでもがんばっているからやすみの日はすこしきゅうけいして、いっぱいあそぼうね」と子どもらしい文章で書き出し、「おしごとしてるからむりにあそばないでいいよ。だってねっちゅうしょうにな